Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Динамо Мх
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
20:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|11-й тур
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|12-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|11-й тур
Анже
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|11-й тур
Сент-Луис Блюз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:47, 9 ноября 2024Спорт

Почетный член МОК раскрыл отношение американцев к возможному участию россиян в Играх-2028

Почетный член МОК Смирнов заявил, что американцы хотят видеть россиян на ОИ-2028
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов раскрыл отношение американцев к возможному участию россиян в летних Играх-2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер отметил, что представители США хотели бы видеть российских спортсменов на соревнованиях. «Потому что самый высший рейтинг соревнований среди спортсменов бывает тогда, когда идет соперничество атлетов из США и СССР, из США и России», — заявил Смирнов.

Ранее шансы выступить на Играх-2028 оценил российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев. Он отметил, что на 99 процентов уверен в положительном исходе для россиян.

В летних Олимпийских играх-2024 в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал менять курс США по Украине и Израилю до инаугурации. Что об этом известно?

      Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

      Российская гимнастка-чемпионка решила выступать за Армению

      Россияне стали чаще ходить в кинотеатры

      Военные Южной Кореи обвинили КНДР в глушении GPS-сигналов

      Звезду «Убойной силы» развели мошенники

      На севере Украины сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

      Российские военные поразили объекты энергетики на Украине

      Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил десятки квартир

      Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше