Почетный член МОК раскрыл отношение американцев к возможному участию россиян в Играх-2028

Почетный член МОК Смирнов заявил, что американцы хотят видеть россиян на ОИ-2028

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов раскрыл отношение американцев к возможному участию россиян в летних Играх-2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер отметил, что представители США хотели бы видеть российских спортсменов на соревнованиях. «Потому что самый высший рейтинг соревнований среди спортсменов бывает тогда, когда идет соперничество атлетов из США и СССР, из США и России», — заявил Смирнов.

Ранее шансы выступить на Играх-2028 оценил российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев. Он отметил, что на 99 процентов уверен в положительном исходе для россиян.

В летних Олимпийских играх-2024 в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.