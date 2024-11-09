Похвалившего самого себя российского футбольного судью дисквалифицировали до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте РФС.
Рефери дисквалифицирован за нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Кодекс опубликован на сайте организации, в статье 12.6 указано опоздание на предматчевое совещание. Статья 12.17 в документе отсутствует.
23 октября сообщалось, что Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать Безбородову. На скриншотах, появившихся в сети, предположительно, Безбородов говорил о себе в Telegram, что «он один остался, который умеет судить».
Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.
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