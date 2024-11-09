Похвалившего самого себя российского футбольного судью дисквалифицировали до конца сезона

Похвалившего самого себя судью Безбородова дисквалифицировали до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте РФС.

Рефери дисквалифицирован за нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Кодекс опубликован на сайте организации, в статье 12.6 указано опоздание на предматчевое совещание. Статья 12.17 в документе отсутствует.

23 октября сообщалось, что Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать Безбородову. На скриншотах, появившихся в сети, предположительно, Безбородов говорил о себе в Telegram, что «он один остался, который умеет судить».

Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.

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