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10:55, 9 ноября 2024Спорт

Похвалившего самого себя российского футбольного судью дисквалифицировали до конца сезона

Похвалившего самого себя судью Безбородова дисквалифицировали до конца сезона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте РФС.

Рефери дисквалифицирован за нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Кодекс опубликован на сайте организации, в статье 12.6 указано опоздание на предматчевое совещание. Статья 12.17 в документе отсутствует.

23 октября сообщалось, что Дисциплинарная комиссия судейского комитета рассмотрит хвалебные сообщения в социальных сетях, которые могут принадлежать Безбородову. На скриншотах, появившихся в сети, предположительно, Безбородов говорил о себе в Telegram, что «он один остался, который умеет судить».

Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. Он обслуживает матчи РПЛ с 2007 года.

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