В МИД России заявили об угрозе разрыва дипотношений с США

Замглавы МИД РФ Рябков заявил об угрозе разрыва дипотношений с США

Угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что власти России могут рассмотреть разрыв дипотношений с США в качестве ответа на конфискацию российских авуаров или действия, ведущие к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения.

Также дипломат отметил, что Москва никогда сама не идет на шаги такого рода, но допускает такую возможность, если Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк». «Но это не означает автоматизма в принятии этого решения. Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации», — добавил дипломат.

Ранее в ноябре замглавы Совета Федерации Константин Косачев заявил, что перспективы нормализации отношений России и США после победы американского президента Дональда Трампа на выборах являются «достаточно низкими и туманными».