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07:28, 10 ноября 2024Спорт

«Атланта» Миранчука выбила «Интер Майами» Месси из плей-офф MLS

«Атланта» Миранчука вышла в 1/4 финала плей-офф MLS, выбив «Интер Майами» Месси
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Daniel Becerril / Reuters

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Интером Майами» в решающем матче 1/8 финала плей-офф Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 17-й минуте «Интер» вышел вперед благодаря голу Матиаса Рохаса, однако дубль Джамала Тиаре (19, 21) помог «Атланте» выйти вперед, российский полузащитник Алексей Миранчук отличился голевой передачей. Лионель Месси сравнял счет на 65-й минуте. Победный для «Атланты» мяч спустя 11 минут забил Бартош Слиш.

Клуб из Атланты одержал победу в серии со счетом 2-1 и вышел в четвертьфинал плей-офф MLS, где сыграет с «Орландо Сити». «Интер Майами», ставший победителем регулярного чемпионата, вылетел в первом раунде.

В предыдущей игре «Атланта» победила «Интер» со счетом 2:1. Миранчук отличился результативной передачей, которая завершилась победным голом.

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