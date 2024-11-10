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18:33, 10 ноября 2024Спорт

Дзюба высказался о «расслабившем булочки» «Спартаке»

Дзюба о замене: я бы помог команде, потому что «Спартак» булочки подрасслабил
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своей замене по ходу матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Матч ТВ».

Дзюба покинул поле на 67-й минуте встречи, когда «Спартак» обыгрывал «Акрон» со счетом 3:0. «Расстроился, ведь тут бы я помог команде, потому что "Спартак" булочки свои подрасслабил», — сказал 36-летний форвард. При этом футболист признал, что после замены пожал руку главному тренеру «Акрона» Заурбеку Тедееву и ушел в раздевалку, чтобы выплеснуть там эмоции.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 4:0. В составе красно-белых по два мяча забили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел за «Акрон» семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативных передачи. Нападающий выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год, несколько раз уходя в аренду. Вместе с красно-белыми он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

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