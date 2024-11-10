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00:46, 10 ноября 2024Мир

Глава французской разведки обсудил в Киеве ВС России и КНДР

Monde: глава разведки Франции Лернер обсудил в Киеве ВС России и КНДР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев, где обсудил «с коллегами» Вооруженные силы (ВС) России и Северной Кореи. О поездке Лернера в украинскую столицу пишет газета Le Monde, ссылаясь на неназванный дипломатический источник.

Отмечается, что визит состоялся 4-5 ноября. «Обсуждение, в частности, касалось российских сил и военнослужащих из КНДР», — говорится в публикации.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что на территории Курской области якобы размещены десять тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

При этом представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными. Сотрудник дипмиссии отметил, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

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