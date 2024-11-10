Песков объяснил хождение без шапки в холода

Песков объяснил, почему он ходит без шапки: 15-20 минут можно перетерпеть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что зачастую бывает на улице без шапки, поскольку во время мероприятий редко находится на свежем воздухе продолжительное время. Его ответ на соответствующий вопрос опубликовал в своем Telegram-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин», журналист Павел Зарубин.

По словам представителя Кремля, без головного убора он ходит почти всегда, но когда бывает очень холодно, шапку все-таки надевает. «На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть», — сказал Песков, посетовав, что «потом ее (шапку — примечание «Ленты.ру») теряешь, если ее берешь с собой».

Ранее в СМИ не раз обсуждалось хождение главы государства без головного убора в холодную погоду. Песков отмечал, что Путин обладает крепким здоровьем и поэтому предпочитает не надевать шапку во время официальных церемоний, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже требовал наказать тех, кто позволил президенту выступать без нее на 15-градусном морозе.