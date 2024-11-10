В Австрии целями дронов ВСУ назвали жилые районы в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: цели украинских БПЛА в Москве — жилые районы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала массовую атаку украинских дронов на Москву, которая произошла утром в воскресенье, 10 ноября. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По мнению Кнайсль, целями украинских сил были объекты гражданской инфраструктуры. «Все сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые районы», — написала она.

Ранее заведующий центром Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России, военный эксперт Вадим Козюлин назвал назвал три цели атаки Московского региона дронами ВСУ.

10 ноября десятки беспилотников пытались ударить по Москве, эта атака стала крупнейшей с начала СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых 10 ноября дронах в 8:47 мск. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне.