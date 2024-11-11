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19:02, 11 ноября 2024Наука и техника

Названа особенность переданных ВКС России Су-57

Переданные ВКС России Су-57 получили держатели для ракет Х-59
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Истребители пятого поколения Су-57, которые ранее передали Воздушно-космическим силам (ВКС) России, получили авиационные катапультные устройства АКУ-58У. Особенность самолетов назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на кадры, демонстрирующие передачу самолетов. Пару держателей для крепления средств поражения на внешней подвеске установили под крылом истребителя.

Отмечается, что АКУ-58У позволит использовать различные бомбы и ракеты, включая крылатые ракеты Х-59, не предназначенные для запуска из внутренних отсеков. Самолет сможет нести больше боеприпасов, однако это повысит его заметность для радаров.

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21 марта 2023

Ранее в «Ростехе» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С. Самолеты прошли полный цикл испытаний.

В октябре Су-57 заметили с парой ракет, похожих на Х-59. Издание Military Watch Magazine предположило, что ракеты на внешней подвеске повышают радиолокационную заметность Су-57 до уровня самолетов четвертого поколения.

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