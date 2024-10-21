В США рассказали о повышении заметности Су-57

MWM: установка ракет на внешнюю подвеску повышает заметность Су-57

Установка крылатых ракет на внешнюю подвеску российского истребителя пятого поколения Су-57 может привести к повышению заметности самолета для радаров. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий полет Су-57 с парой ракет, похожих на Х-59.

«Истребители пятого поколения спроектированы с уменьшенным радиолокационным сечением для повышения живучести, в то время как внешняя подвеска ракет, как показано на кадрах, увеличивает это сечение до уровня, аналогичного показанному на самолетах четвертого поколения», — рассказали в публикации.

Автор предположил, что Х-59 на внешней подвеске Су-57 могут указывать на стремление Воздушно-космических сил России повысить эффективность каждого вылета.

Ранее обозреватель западного издания The Telegraph Дэвид Акс предположил, что в России выпустили более 30 истребителей Су-57 за 14 лет.

В сентябре эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) назвали Су-57 самым испытанным в реальных боевых условиях истребителем пятого поколения в мире.