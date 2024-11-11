Шольц допустил проведение голосования по вотуму доверия до Рождества

Канцлер Германии Шольц не исключил голосования по вотуму доверия до Рождества

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил проведение голосования в бундестаге по вотуму доверия его правительству до Рождества. Также политик выразил надежду, что сохранит пост канцлера по итогам следующих выборов, передает телеканал ARD.

До этого Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве сообщил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года. Это позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.

«Для меня нет никакой проблемы вынести на голосование вотум доверия уже до Рождества, если все будут считать это правильным», — отметил канцлер. Изначально выбранные временные рамки для голосования по вотуму доверия и выборам Олаф Шольц назвал, ориентируясь на предыдущий опыт проведения досрочных выборов в Германии.

Кроме того, политик заявил, что у него нет сомнений, что на следующих выборах баллотироваться на пост канцлера от социал-демократов будет именно он.

Ранее председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц является «хромой уткой» на международной арене. По мнению политика, правительство ФРГ ошиблось, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис президентом США.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что правительство Германии в угоду США отказалось от «жизненно важного для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса» российского газа.