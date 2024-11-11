Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 11 ноября 2024Мир

Шольц допустил проведение голосования по вотуму доверия до Рождества

Канцлер Германии Шольц не исключил голосования по вотуму доверия до Рождества
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил проведение голосования в бундестаге по вотуму доверия его правительству до Рождества. Также политик выразил надежду, что сохранит пост канцлера по итогам следующих выборов, передает телеканал ARD.

До этого Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве сообщил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года. Это позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.

«Для меня нет никакой проблемы вынести на голосование вотум доверия уже до Рождества, если все будут считать это правильным», — отметил канцлер. Изначально выбранные временные рамки для голосования по вотуму доверия и выборам Олаф Шольц назвал, ориентируясь на предыдущий опыт проведения досрочных выборов в Германии.

Кроме того, политик заявил, что у него нет сомнений, что на следующих выборах баллотироваться на пост канцлера от социал-демократов будет именно он.

Ранее председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц является «хромой уткой» на международной арене. По мнению политика, правительство ФРГ ошиблось, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис президентом США.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что правительство Германии в угоду США отказалось от «жизненно важного для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса» российского газа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

      Шольц допустил проведение голосования по вотуму доверия до Рождества

      Украинец сбежал от преследований военкомата к русским бойцам

      Президент Сербии раскрыл подробности разговора с Трампом

      Шольц высказался о звонке Трампу после выборов

      В Австрии назвали цели дронов ВСУ в России

      Известная актриса рассказала о визитах в группы помощи алкоголикам

      Скандальную порномодель поймали на лжи о сексе с сотнями студентов

      Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску

      Кадыров прокомментировал заявления о «чеченском следе» в покушении на Алламжонова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше