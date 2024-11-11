Тренер дал советы по сохранению здоровья при офисной работе

Тренер Литовченко: офисным работникам следует выполнять приседания и наклоны

Фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Его слова приводит Life.ru.

Литовченко отметил, что простыми и эффективными упражнениями для офисных работников являются приседания с широкой постановкой ног, а также наклоны вперед, назад и в стороны. Эти упражнения можно выполнять прямо на рабочем месте, делая один-два подхода по 15-20 повторений.

Также тренер посоветовал делать упражнения с эспандером. Для профилактики искривления позвоночника Литовченко рекомендовал «лодочку» — лечь на животе, затем поднимать руки и ноги одновременно, удерживая это положение 10-15 секунд. «Все это нужно делать в комплексе. Пусть не каждый день, но хотя бы два-три раза в неделю, уделяя себе 15-20 минут», — резюмировал он.

6 ноября тренер Светлана Бутова назвала упражнение, которое поможет снять напряжение в шее. «Для начала следует наклонить голову немного вправо, стараясь приблизить ухо к плечу. Одновременно опустить левое плечо вниз и задержать его в таком положении несколько секунд. При этом продолжать дышать. После этого нужно повторить действия с противоположной стороной», — поделилась Бутова.