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17:22, 11 ноября 2024Бывший СССР

В МИД заявили о попытках втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины

Захарова: заявления о дроне — провокация с целью втянуть Молдавию в конфликт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заявления МИД Молдавии о падении на территории республики якобы российского дрона — это провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что Москва в ходе специальной военной операции не использует маршруты полетов беспилотников через территорию третьих стран, а Кишинев не смог предоставить доказательства российской принадлежности обломков.

Полиция Молдавии сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате возле села Новые Боросены в Рышканском районе 10 ноября. Позднее еще один дрон был обнаружен на юго-востоке Молдавии в районе города Каушень.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что дроны, найденные на юго-востоке страны, не представляют опасности для граждан. Она отметила необходимость покупки технологий, которые понадобятся для защиты республики и ее жителей.

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