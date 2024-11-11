Вяльбе назвала главу World Athletics политической проституткой

Елена Вяльбе назвала главу World Athletics Коу политической проституткой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьяна Коу. Ее слова приводит Sport24.

Вяльбе назвала Коу политической проституткой из-за того, что он смягчил риторику в отношении российских спортсменов. «Коу всегда был русофобом, вряд ли сейчас он будет топить за то, чтобы Россия вернулась в олимпийскую семью», — заявила она.

Ранее Коу высказался об отстранении россиян. Он заявил, что когда будет необходимо, World Athletics должна найти способ вернуть спортсменов на соревнования.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в СВО.