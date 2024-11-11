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20:03, 11 ноября 2024Спорт

Вяльбе назвала главу World Athletics политической проституткой

Елена Вяльбе назвала главу World Athletics Коу политической проституткой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьяна Коу. Ее слова приводит Sport24.

Вяльбе назвала Коу политической проституткой из-за того, что он смягчил риторику в отношении российских спортсменов. «Коу всегда был русофобом, вряд ли сейчас он будет топить за то, чтобы Россия вернулась в олимпийскую семью», — заявила она.

Ранее Коу высказался об отстранении россиян. Он заявил, что когда будет необходимо, World Athletics должна найти способ вернуть спортсменов на соревнования.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в СВО.

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