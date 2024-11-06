Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Зенит
Сегодня
20:45 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Шахтёр
Сегодня
20:45 (Мск)
Янг Бойз
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Црвена Звезда
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
Штутгарт
Сегодня
23:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 4-й тур
18:09, 6 ноября 2024Спорт

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций оценил отстранение россиян

Глава World Athletics Коу прокомментировал отстранение российских легкоатлетов
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Себастьян Коу

Себастьян Коу. Фото: Kirby Lee / Reuters

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьян Коу высказался об отстранении россиян. Его слова приводит Sportsin.

«Это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Во время допингового скандала World Athletics нашла способ отделить чистых спортсменов от системы, которая была явно испорчена», — отметил Коу. Он также добавил, что когда будет необходимо, World Athletics должна найти способ вернуть спортсменов на соревнования.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в СВО.

Ранее Коу, который является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после ухода Томаса Баха, пообещал не допустить россиян к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что атлеты из России не получат право выступать под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Домохозяек призвали не мыть окна газетой

      100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

      Обнаружены подходящие для термоядерных реакторов материалы

      Депутат Бородай назвал ответственного за слив записи с его фразой о «лишних людях» на СВО

      Макрон призвал ЕС к реакции на победу Трампа

      В Кремле напомнили о временах почти равных бюджетов России и Нью-Йорка

      Семья рысей прогулялась по первому снегу в российском заповеднике

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      Пара фигуристов Косторная и Куница объявили о длительной приостановке карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше