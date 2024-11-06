Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций оценил отстранение россиян

Глава World Athletics Коу прокомментировал отстранение российских легкоатлетов

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьян Коу высказался об отстранении россиян. Его слова приводит Sportsin.

«Это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Во время допингового скандала World Athletics нашла способ отделить чистых спортсменов от системы, которая была явно испорчена», — отметил Коу. Он также добавил, что когда будет необходимо, World Athletics должна найти способ вернуть спортсменов на соревнования.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в СВО.

Ранее Коу, который является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после ухода Томаса Баха, пообещал не допустить россиян к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что атлеты из России не получат право выступать под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.