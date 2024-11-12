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09:25, 12 ноября 2024Спорт

19-летний российский хоккеист набрал три очка в матче НХЛ

Матвей Мичков из «Филадельфии» набрал три очка в матче против «Сан-Хосе»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

19-летний российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков набрал три очка в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мичков стал автором результативной передачи, заброшенной шайбы и победного буллита. Его «Филадельфия» в серии послематчевых бросков победила «Сан-Хосе», итоговый счет встречи 4:3.

Российский нападающий был признан первой звездой матча. Мичков впервые вышел на лед после двух пропущенных поединков.

Россиянин пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал Мичкова под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 14 матчей. Он набрал в них 12 очков — забросил пять шайб и отдал 7 голевых передач.

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