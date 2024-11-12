В России хотят сократить рабочую неделю перед Новым годом и растянуть каникулы до 12 дней. Что об этом известно?

Депутат Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем

В Государственной Думе задумались над тем, чтобы сократить рабочую неделю перед Новым годом и растянуть каникулы для россиян до 12 дней. 28 декабря хотят сделать выходным.

Депутаты обратились с инициативой к заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко — предлагается разрешить региональным властям установить 28 декабря как выходной день по своему усмотрению. В данный момент это официально рабочий день.

В Госдуме при этом признают, что есть сферы, где установить дополнительный выходной вряд ли будет возможно — например, пищевая промышленность, и люди на производстве могут работать сверхурочно. Автор обращения — парламентарий Станислав Наумов — в то же время убежден, что сокращение рабочей недели создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.

Там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год! Станислав Наумов депутат Государственной Думы

Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней начиная с воскресенья, 29 декабря. Первым рабочим днем 2025 года станет четверг, 9 января.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2023 году продолжительность рабочей недели в стране оказалась максимальной

Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом году выросла до 38 часов 12 минут, подсчитали в Росстате. Это максимальное значение с 2014 года, ежедневная продолжительность рабочего времени составляла 7 часов 38 минут. Кроме того, впервые за 11 лет отметку в 37 часов преодолели женщины.

В то же время выяснилось, что в России стало меньше тех, кто перерабатывает — отдает трудовой деятельности больше 40 часов в неделю. При этом, по данным опроса, проведенного исследовательским отделом Битрикс24, 47 процентов населения недовольны пятидневкой. 38 процентов россиян поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, а работать шесть дней в неделю оказались готовы только 9 процентов опрошенных.

Власти оценили вероятность увеличения рабочей недели

Как заявил летом министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в нынешних обстоятельствах с учетом рекордно низкой безработицы нет необходимости во введении в России шестидневной рабочей недели. Глава министерства напомнил, что в трудовом законодательстве на случай переработок предусмотрена повышенная оплата. Также можно выходить на работу в выходные и праздничные дни, но лишь при обоюдном согласии сторон.

При этом вопрос о введении шестидневки уже поднимался ранее. В прошлом году с инициативой обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Там объяснили необходимость введением международных санкций в отношении России. В Совфеде идею раскритиковали. О сокращении рабочей недели дискуссии также шли, но и они не нашли широкой поддержки.