Власти оценили вероятность увеличения рабочей недели. Могут ли в России перейти на шестидневку?

Министр труда Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в РФ

В нынешних обстоятельствах с учетом рекордно низкой безработицы нет необходимости во введении в России шестидневной рабочей недели. Свой комментарий по ситуации дал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

На вопрос журналистов, есть ли вероятность, что в стране может установиться шестидневная рабочая неделя, глава ведомства ответил отрицательно.

Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы Антон Котяков министр труда и социальной защиты России

Министр пояснил, что в трудовом законодательстве на случай переработок предусмотрена повышенная оплата. Также можно выходить на работу в выходные и праздничные дни, но лишь при обоюдном согласии сторон. По словам Котякова, работодатель осознает, что за работу сверх нормы нужно будет заплатить, работник же, в свою очередь, понимает, что получит за это больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. «Поэтому шестидневка — нет», — резюмировал глава министерства.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вопрос о введении шестидневки уже поднимался

В 2023 году с инициативой о шестидневной рабочей неделе к Котякову обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Там объяснили такую необходимость введением международных санкций в отношении России. Авторы идеи видят в шестидневке способ повысить прочность экономики. В качестве примера они привели годы Великой Отечественной войны, когда рабочие трудились по шесть и даже по семь дней в неделю, и лишь к 1967 году страна вернулась к пятидневке.

Тогда Котяков четко обозначил, что Минтруда не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. В Совфеде идею также раскритиковали. Сенатор Андрей Клишас выразил уверенность в том, что введение шестидневки не соответствует принципу социального государства.

В России рассуждали и о сокращении рабочей недели

Однако инициативу сочли нецелесообразной. Как тогда отмечала член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Починок, правительство не поддержит идею. «В настоящее время нехватка рабочей силы ощущается остро, особенно на тех предприятиях, которые переходят и перешли на трехсменную работу», — объясняла она. Также нет смысла искусственно создавать в стране экономический спад при условии повышенного спроса на трудовые ресурсы. Однако Починок считает, что в будущем сокращение рабочей недели возможно.

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина также поделилась мнением, что четырехдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в ближайшем будущем. Вместе с тем она подчеркнула, что не выступает за увеличение рабочей недели. Стенякина считает важным, чтобы производственный цикл работал эффективно, а экономические процессы предприятия не нарушались.