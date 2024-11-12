Артем Дзюба: переход в Турцию был одним из худших моментов в жизни

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал об одном из худших моментов в жизни. Его цитирует «Матч ТВ».

«Более обманчивой нации, чем турки, я не видел в жизни. Я русский человек, хочу на своей земле оставаться. Что бы ни происходило, понимаю, что сейчас уровень футбола в России падает. Но переход в Турцию был одним из худших моментов в моей жизни», — заявил Дзюба.

18 августа 2022 года Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Он находился в статусе свободного агента после завершения контракта с «Зенитом» и подписал соглашение с турками по системе «1+1». 6 ноября 2022-го форвард расторг контракт с «Аданой».

Ранее стало известно о желании 36-летнего Дзюбы вернуться в сборную России. «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной», — отметил нападающий.

Дзюба не играл за сборную России с июня 2021 года. Он забил за национальную команду 30 мячей в 55 матчах и по этому показателю делит первое место с завершившим карьеру Александром Кержаковым.