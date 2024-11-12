Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

Мишустин: ВВП России вырос в январе-сентябре 2024 года на 4 %

Рост ВВП России с января по сентябрь 2024 года превысил четыре процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточнил глава правительства РФ, такая динамика наблюдается несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, а показатели стран, которые сами вводят антироссийские ограничения «значительно, в ряде случаев в разы» уступают в этой сфере отечественным.

По итогам года Всемирный банк ожидает роста экономики России на 3,2 процента, президент РФ Владимир Путин приводил оценку в 3,9 процента

Ранее сообщалось, что в апреле--июне 2024 года ВВП еврозоны вырос квартал к кварталу на 0,2 процента, а в июле--сентябре — на 0,4 процента.