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10:58, 12 ноября 2024Экономика

В России предложили увеличить сборы с нефтяных и угольных компаний

Депутаты ГД подготовили налог на сверхприбыль для нефтяных и угольных компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Законопроект о введении нового налога на сверхприбыль для российских нефтяных, газовых и угольных компаний будет внесен в Госдуму во вторник, 12 ноября. Его авторами выступят первый зампред комитета нижней палаты парламента по бюджету Александр Ремезков и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к документу пишут «Известия».

В ней говорится, что освобождение указанных отраслей от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль противоречит конституционному принципу равенства и всеобщности налогообложения. Сокращение поводов для исключений из общего правила приведет к увеличению сборов в бюджет. Миронов оценил сумму в 200 миллиардов рублей.

Закон о налоге на сверхприбыль предполагает, что компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей, должны заплатить 10 процентов от разницы между нею и показателями 2018-2019 годов.

«Мы убеждены, что именно эти предприятия должны были в первую очередь заплатить налог на сверхприбыль, и своими сегодняшними поправками в Налоговый кодекс мы предлагаем восполнить этот пробел», — заключил Миронов.

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При введении налога на сверхприбыль компании нефтегазовой отрасли попали в список исключений в связи с тем, что их платежи в бюджет существенно превышают сборы с других отраслей. В свою очередь, для угольных компаний приняли во внимание сложное положение, в котором они находятся из-за санкций.

Именно дополнительные платежи в бюджет стали причиной рекордной убыточности «Газпрома» по итогам прошлого года и первых трех кварталов 2024-го. В свою очередь, угольная отрасль в России на фоне снижения мировых цен и резкого увеличения стоимости логистики с начала года стала убыточной, из-за чего эксперты ожидают банкротств шахт и разрезов.

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