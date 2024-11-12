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15:53, 12 ноября 2024Мир

Подозрительно патриотичные велосипедисты обеспокоили власти Китая

Secret China: велопробег патриотичных студентов обеспокоил власти Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Продолжающийся на протяжении последних нескольких дней велопробег студентов с патриотичными лозунгами обеспокоил власти Китая. Об этом сообщает портал Secret China.

В последние несколько дней появилось большое количество студентов колледжей из города Чжэнчжоу, которые каждую ночь садятся на велосипеды и ездят в город Кайфэн. 8 ноября общее число участвующих в заезде превысило 200 тысяч.

Причины и содержание велопробегов до сих пор окончательно не ясны, в связи с чем власти КНР запретили их. Кроме того, ряд крупных учебных заведений приостановили занятия и обвинили участников мероприятий в членстве в «политическом движении». При этом сами студенты сопровождают свои поездки патриотическими лозунгами, а ряд из них воспевали Коммунистическую партию Китая.

4 декабря прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что китайская молодежь разочаровалась в жизни в мегаполисах и стала чаще переезжать в деревни и мелкие города. Последние десятилетия молодежь переезжала в города в поисках работы, что способствовало быстрому развитию экономики страны. Однако по мере замедления темпов роста они ощутили на себе нехватку рабочих мест и стали покидать крупные агломерации. В результате Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь зафиксировали рекордное сокращение численности населения.

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