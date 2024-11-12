Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 12 ноября 2024Силовые структуры

Просившего в России политическое убежище американца оставили в СИЗО до Нового года

Суд продлил до января арест американцу Татеру, ударившему полицейского в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США 46-летнему Джозефу Татеру, обвиняемому в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ходатайству следствия американцу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу, он останется в СИЗО до 14 января.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления, что он приехал в Россию за политическим убежищем.

Его задержали в Москве в середине августа после того, как он устроил дебош в гостинице при заселении. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

      Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

      Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

      Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

      Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

      В Абхазии пообещали отпустить задержанных оппозиционеров

      Россиян предупредили о крадущих аккаунты в WhatsApp и Telegram мошенниках

      Власти прокомментировали появление фото насильника на стенде с портретами героев СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше