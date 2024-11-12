Просившего в России политическое убежище американца оставили в СИЗО до Нового года

Суд продлил до января арест американцу Татеру, ударившему полицейского в Москве

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США 46-летнему Джозефу Татеру, обвиняемому в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ходатайству следствия американцу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу, он останется в СИЗО до 14 января.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Татера на арест, несмотря на его заявления, что он приехал в Россию за политическим убежищем.

Его задержали в Москве в середине августа после того, как он устроил дебош в гостинице при заселении. После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу.