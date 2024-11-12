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14:02, 12 ноября 2024Наука и техника

Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

Мантуров: Россия допускает расширение поставок для программы Gaganyaan
Иван Потапов
Иван Потапов
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия допускает расширение поставок оборудования для индийской пилотируемой программы Gaganyaan, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Придаем большое значение развитию сотрудничества в области освоения космического пространства. Видим возможности для расширения поставок оборудования и комплектующих в обеспечение индийской национальной пилотируемой космической программы», — заявил чиновник.

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Ранее Мантуров сообщил, что не исключается кооперация России с Индией по проекту перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

В июле телеканал NDTV со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх рассказал, что первый пилотируемый полет индийского космического корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

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