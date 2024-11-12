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00:41, 12 ноября 2024Спорт

Российская гимнастка объяснила нежелание выступать за иностранную сборную

Гимнастка Диас назвала предложение выступать за сборную Перу предательством
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российская гимнастка Николь Римарачин Диас объяснила нежелание выступать за сборную Перу. Ее слова приводятся на сайте Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Спортсменка назвала предательством предложение от иностранной команды. Она обратила внимание на то, что никогда не жила в Перу, не знает культуры и языка этой страны. «Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась?» — задалась вопросом 14-летняя Диас.

Гимнастка имеет перуанские корни, так как ее отец является представителем этой страны. При этом Диас родилась в Москве. Спортсменка стала победительницей Игр БРИКС в индивидуальных упражнениях, а также выиграла золото на Российско‑китайских играх.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

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