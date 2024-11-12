Российский «Президент-С» покажут в Китае

КРЭТ покажет лазерную станцию подавления для защиты вертолетов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») представит станцию подавления из состава комплекса «Президент-С», который предназначен для защиты вертолетов и самолетов, на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщили в госкорпорации.

«КРЭТ показывает на выставке за рубежом лазерную станцию оптико-электронного подавления из состава уже зарекомендовавшего себя на рынке комплекса бортовой обороны "Президент-С"», — привели в пресс-службе слова гендиректора КРЭТ Александра Пана.

Он отметил, что концерн усовершенствовал станцию с учетом опыта применения изделия в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Лазерная станция предназначена для защиты летательных аппаратов от поражения ракетами с оптической системой наведения.

В ноябре 2023 года представитель КРЭТ сообщил, что бортовой комплекс обороны «Витебск», который защищает российские вертолеты от зенитных ракет, улучшат с учетом опыта СВО. В ходе модернизации будут учтены особенности подавления средств поражения, которые применяет противник.