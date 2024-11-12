Шольц обвинил уволенного им министра финансов в желании помочь Киеву за счет пенсий немцев

Шольц обвинил экс-министра Линднера в желании помочь Киеву за счет пенсий немцев

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил экс-министра финансов Кристиана Линднера в желании помочь Киеву за счет пенсий немцев. Об этом он заявил в интервью ARD.

«Мы делаем это за счет будущего нашей страны, за счет сплоченности? Должны ли за это платить граждане и пенсионеры? Нет!» — отметил политик.

Ранее Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Канцлер заявил, что был вынужден предпринять этот шаг, чтобы «предотвратить ущерб стране».

При этом Линднер утверждал, что на самом деле Шольц отправил его в отставку из-за предложения передать Украине крылатые ракеты Taurus.