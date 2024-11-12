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23:07, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии раскрыли подробности об упавшем на юго-востоке страны дроне

Полиция: упавший в Молдавии дрон был российским и не нес взрывчатку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Упавший на юго-востоке Молдавии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не представлял угрозы для населения, поскольку не нес взрывчатку. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии в своем Telegram-канале.

Эксперты Центра технико-уголовной и судебной экспертизы изучили обломки дрона и пришли к выводу, что «беспилотник сопровождения» был произведен в России.

Ранее молдавская полиция сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Также еще один дрон был обнаружен на юго-востоке Молдавии. Беспилотник упал возле села Фырлэдень в районе города Каушень.

11 февраля стало известно об обнаружении обломков дрона рядом с молдавско-украинской границей. Как заявлял премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Позднее среди обломков была найдена боевая часть беспилотника с 50 килограммами взрывчатки.

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