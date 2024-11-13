Канадский игрок КХЛ сравнил качество еды в России и США

Канадский форвард «Металлурга» Уилсон: в России еда более полезная, чем в США

Канадский нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон сравнил качество продуктов в России и США. Его слова приводит Metaratings.

«Здесь, как мне кажется, еда более полезная, потому что меньше консервантов, особенно если сравнивать с едой в США», — заявил Уилсон. Форвард отметил, что ему бывает сложно найти определенные продукты, но в России они вкуснее.

32-летний канадец перешел в «Металлург» из подмосковного «Витязя». В составе команды из Магнитогорска он провел 19 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Ранее защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер также сравнил еду в России и США. По мнению американца, российские продукты более качественные.