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18:22, 13 ноября 2024Спорт

Канадский игрок КХЛ сравнил качество еды в России и США

Канадский форвард «Металлурга» Уилсон: в России еда более полезная, чем в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Скотт Уилсон (справа)

Скотт Уилсон (справа). Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Канадский нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон сравнил качество продуктов в России и США. Его слова приводит Metaratings.

«Здесь, как мне кажется, еда более полезная, потому что меньше консервантов, особенно если сравнивать с едой в США», — заявил Уилсон. Форвард отметил, что ему бывает сложно найти определенные продукты, но в России они вкуснее.

32-летний канадец перешел в «Металлург» из подмосковного «Витязя». В составе команды из Магнитогорска он провел 19 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Ранее защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер также сравнил еду в России и США. По мнению американца, российские продукты более качественные.

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