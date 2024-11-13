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19:59, 13 ноября 2024Мир

Лавров оценил влияние победы Трампа на изменение отношения США к Украине

Лавров: приход Трампа не изменит принципиальное отношение США к Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Приход к власти избранного президента США Дональда Трампа не изменит принципиальное отношение США к ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, новая администрация американского лидера будет пытаться держать под контролем ситуацию вокруг украинского конфликта и стремиться ослабить Россию.

Глава МИД России также прокомментировал идею Дональда Трампа заморозить украинский конфликт по линии соприкосновения. Он заявил, что этот план по сути является теми же «минскими договоренностями в новой упаковке», только хуже.

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