В Госдуме отреагировали на идею дать родителям возможность тратить маткапитал на лечение

Депутат Останина поддержала идею разрешить тратить маткапитал на лечение детей

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею дать возможность тратить материнский капитал на лечение детей и родителей. На соответствующую инициативу она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил предложение расширить таким образом использование маткапитала на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Инициатива нуждается в поддержке, заявила Останина. Она отметила, что подобные предложения не раз вносились депутатами на рассмотрение, но были отклонены.

«Еще когда в 2007 году принимался базовый закон о маткапитале, это была моя поправка, на что тогда ответили мне, в том числе и профильный комитет по здравоохранению, что у нас по Конституции здравоохранение бесплатное. Я сказала: неужели вы не видите объявления тысяч детей, сердце сжимается и обливается кровью. Оказывается, далеко не всегда, мне объяснили, это действительно нуждающиеся дети, на них хочет кто-то нажиться. Поэтому, к сожалению, до сегодняшнего дня упорно не принимается вот это предложение», — сказала депутат.

Парламентарий добавила, что базовый закон о маткапитале относится к полномочиям Минтруда, и его категорически отказываются расширять под разными предлогами.

«Многие депутаты всех фракций предлагали дать возможность на приобретение автомобиля российского производства. Ни одно из предложений принято не было. Последний раз это было где-то недели три назад. Вносили предложение направить средства на лечение, но опять Минздрав сказал, что денег у нас достаточно на лечение детей. Привели в пример еще фонд "Круг добра", сказали, что все у нас хорошо. Я не согласна с такой позицией. Знаю, что детское здравоохранение в регионах — просто, что называется, свет туши, поэтому поддержу [инициативу] всячески. Я за», — заключила она.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что маткапитал перестал быть полезным при покупке жилья в России, так как выплата больше не может покрыть даже первоначальный взнос. Это происходит из-за того, что индексация маткапитала отстала от роста цен на жилье на 40 процентов.

