Олимпийский чемпион из Канады оценил отстранение России в хоккее

Канадец Линдрос захотел видеть российских хоккеистов на международной арене

Олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос оценил отстранение России от международных турниров. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет», — заявил канадец. Он отметил, что как фанат хоккея хочет видеть выступления российских игроков на международной арене.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что решение об участии россиян в Олимпийских играх-2026 будет принято в феврале 2025-го. Турнир пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения были названы текущие риски безопасности.