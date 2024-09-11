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14:02, 11 сентября 2024Спорт

В IIHF сделали заявление об участии сборной России в Олимпиаде-2026

Глава IIHF Тардиф: решение об участии России в ОИ-2026 примем в феврале 2025-го

Фото: Urs Lindt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сделал заявление об участии сборной России в Олимпийских игр-2026. Его слова приводит Odds.ru.

«Решение от Международного олимпийского комитета (МОК) и IIHF будет принято и опубликовано в феврале 2025 года», — рассказал Тардиф.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что ожидает отсутствия россиян на Играх-2026. Тардиф отметил, что согласно результатам олимпийского отбора, в случае недопуска российской команды она будет заменена на сборную Франции.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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