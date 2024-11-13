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12:38, 13 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали порядок действий при резком падении давления

Врач Байдина: при резком падении давления нужно лечь на спину и поднять ноги
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Пониженное давление может быть отдельным заболеванием и симптомом сопутствующих болезней, рассказала врач-кардиолог, терапевт Валентина Байдина. Порядок действий при резком падении давления она назвала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Резкое падение давления может возникать при заболеваниях щитовидной железы, дыхательной и пищеварительной систем, например панкреатита. Кроме того, оно может произойти при интоксикации, обезвоживании, сильной потере крови, а также из-за недосыпа, рассказала врач. Доктор предупредила, что при приступах гипотонии, то есть при снижении давления, человека бросает в холодный пот, он ощущает головокружение, сильную слабость, может упасть в обморок. Байдина отметила, что внезапное и резкое понижение давления может стать причиной гипоксии мозга, когда он перестает получать нормальное количество кислорода.

По ее словам, при резком падении давления необходимо лечь на спину, подняв ноги выше головы. «Такая поза позволит снизить нагрузку на сердце и усилит приток крови к голове. Важно устранить факторы, которые могут мешать расслабиться — например, ослабить ремень на брюках или расстегнуть воротник рубашки», — рассказала кардиолог. Врач также порекомендовала приложить холодный компресс к голове.

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Кроме того, Байдина посоветовала при приступе гипотонии проветрить комнату, выпить один или два стакана воды или чашку сладкого чая или кофе. Также можно съесть выпить подсоленной воды или съесть что-нибудь соленое: соленый огурец, кусочек селедки или крекер, — добавила она. Соль, объяснила кардиолог, помогает удерживать жидкость в организме, что способствует повышению давления.

Наконец, говорит врач, необходимо дышать медленно и глубоко и отказаться от резких движений. Это позволит унять тревогу и стабилизировать состояние, уточнила Байдина. Когда приступ начнет отступать, можно медленно сесть, немного посидеть и убедиться, что голова не кружится, заключила она.

Ранее кардиолог Евгений Шляхто посоветовал гипертоникам избегать некоторых видов спорта. Например, по его словам, людям с высоким давлением не следует принимать участие в марафонах.

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