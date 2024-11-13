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12:41, 13 ноября 2024Спорт

Российская фигуристка рассказала об оскорблениях из-за фамилии

Фигуристка Худайбердиева рассказала об оскорблениях в школе из-за фамилии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об оскорблениях из-за своей фамилии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Меня обзывали чуркой и гастарбайтершей», — заявила спортсменка. Она добавила, что ей приходилось драться с одноклассниками, чтобы постоять за себя. При этом 22-летняя Худайбердиева подчеркнула, что является неконфликтным человеком.

Ранее Худайбердиева ответила на вопрос о смене гражданства. Спортсменка рассказала, что рассматривала вариант получения паспорта Узбекистана, так как ее отец является гражданином этой страны.

Худайбердиева в паре с Базиным — чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России.

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