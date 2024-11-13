Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

Российского хоккеиста Максима Макарова дисквалифицировали за морфин

Российского нападающего Максима Макарова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, проба 30-летнего хоккеиста показала наличие наркотика морфина. Срок действия отстранения — 20 месяцев. Он отсчитывается с 21 декабря 2023 года и истечет 21 августа 2025-го.

Макаров — воспитанник петербургской школы хоккея. Он выступал за разные клубы Всероссийской хоккейной лиги. С 2018 года хоккеист переехал во Францию. Последним клубом игрока стал «Марсель», выступающий во втором дивизионе страны.

В сентябре 2019-го российский хоккеист Евгений Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. Национальная хоккейная лига отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.