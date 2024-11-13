Саперы завершили работу на месте взрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Развожаев: саперы завершили работу на месте взрыва в Севастополе

Начало событий в новости Следователи возбудили дело после взрыва машины с капитаном Черноморского флота

В Севастополе саперы завершили работы на месте взрыва автомобиля капитана Черноморского флота. Об этом ТАСС сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, по состоянию на 14:15 по местному времени саперы закончили проверку на месте подрыва машины офицера. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия ЧП и эвакуируют поврежденный транспорт.

Также место происшествия осматривают сотрудники Следственного комитета России, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. Территория пока оцеплена. Возбуждено уголовное дело о теракте. Предварительно, военнослужащий стал жертвой срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу его автомобиля.

Потерпевший занимал должность начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ. По версии следствия, расправа над капитаном была заказной. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.