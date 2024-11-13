Сбежавшие в Сибири солдаты разгромили воинскую часть. Они сами снимали, как бьют окна и разбивают доску почета

Солдаты, сбежавшие из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, успели разгромить ее.

Один из беглецов снимал, как остальные бьют стекла в окнах и разбивают доску почета. «Смотрите, здесь происходит бунт. Бунт, ехууу! [Задолбало] все», — со смехом сопроводил он видео такими комментариями и снял свое отражение в зеркале. Другой солдат на фоне кричит «давай, разбей все стекла».

Отмечается, что после погрома 12 военнослужащих самовольно покинули часть. Семерых из них уже задержали, остальных пока ищут. По одной из версий, военнослужащие могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

По словам родственника одного из них, всех поймали в Новосибирске, доставили в следственный комитет, а оттуда вернут в расположение части.

Сбежавший солдат записывал видео для мамы

Видео бунта передала журналистам мать одного из сбежавших, 24-летнего военнослужащего из Хакасии. Она утверждает, что сын записывал «кружочки» для нее во время конфликта с дневальным части.

По словам женщины, сын рассказал ей, что ссора между дневальным и его сослуживцами произошла во второй половине дня 12 ноября. Сначала молодые люди просто спорили, а потом начали бить окна и двери. После этого некоторые военные сбежали.

В другом видео он заявил маме, что «ничего не делал и вот с сумкой стоит». Спустя несколько часов после этого он сообщил, что его задержали, и сейчас его сослуживцам «все объяснят».

Как пояснила женщина, ее сын служил по контракту, получил ранение в зоне спецоперации (СВО) и лечился в Красноярском крае, некоторое время передвигался на костылях, а потом поехал домой (утверждается, что уехал самовольно). Ему якобы должны были присвоить категорию годности «Д».

Женщина сообщила, что на следующий день после того, как он приехал домой в Абакан, его задержали, поместили в местную часть, а затем отвезли в Новосибирскую область. «А вчера он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять, что нет у него красной печати», — рассказала она.

Сбежавших отправляли на СВО в обмен на прекращение уголовных дел

NGS сообщает, что на другой части видео, которое записывалось до бунта, военнослужащий с повязкой военной полиции требует у других людей в форме соблюдать субординацию и слушать его, а те в ответ на повышенных тонах перечисляют претензии, включая возвращение на СВО. Человек с повязкой им отвечает, что избежать этого не получится. Вскоре после этого солдаты и устроили погром.

По данным источника NGS, сбежавшие военные могли быть пьяны. Оружия при них не было. Все они контрактники и должны были уехать на СВО в обмен на прекращение уголовного преследования за дезертирство.

Самому младшему из сбежавших — 19 лет

Личности семи из сбежавших в Сибири военнослужащих были раскрыты. Самому младшему из них 19 лет, самому старшему — 44 года. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, еще один — в Томской области.

Все сбежавшие ранее уже уходили в самоволку. В эту воинскую часть были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее уже сбегали.