Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 13 ноября 2024Россия

Сбежавшие в Сибири солдаты разгромили воинскую часть. Они сами снимали, как бьют окна и разбивают доску почета

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Солдаты, сбежавшие из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, успели разгромить ее.

Один из беглецов снимал, как остальные бьют стекла в окнах и разбивают доску почета. «Смотрите, здесь происходит бунт. Бунт, ехууу! [Задолбало] все», — со смехом сопроводил он видео такими комментариями и снял свое отражение в зеркале. Другой солдат на фоне кричит «давай, разбей все стекла».

Отмечается, что после погрома 12 военнослужащих самовольно покинули часть. Семерых из них уже задержали, остальных пока ищут. По одной из версий, военнослужащие могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

Кадр: Telegram-канал Baza

По словам родственника одного из них, всех поймали в Новосибирске, доставили в следственный комитет, а оттуда вернут в расположение части.

Сбежавший солдат записывал видео для мамы

Видео бунта передала журналистам мать одного из сбежавших, 24-летнего военнослужащего из Хакасии. Она утверждает, что сын записывал «кружочки» для нее во время конфликта с дневальным части.

По словам женщины, сын рассказал ей, что ссора между дневальным и его сослуживцами произошла во второй половине дня 12 ноября. Сначала молодые люди просто спорили, а потом начали бить окна и двери. После этого некоторые военные сбежали.

В другом видео он заявил маме, что «ничего не делал и вот с сумкой стоит». Спустя несколько часов после этого он сообщил, что его задержали, и сейчас его сослуживцам «все объяснят».

Кадр: Telegram-канал Baza

Как пояснила женщина, ее сын служил по контракту, получил ранение в зоне спецоперации (СВО) и лечился в Красноярском крае, некоторое время передвигался на костылях, а потом поехал домой (утверждается, что уехал самовольно). Ему якобы должны были присвоить категорию годности «Д».

Женщина сообщила, что на следующий день после того, как он приехал домой в Абакан, его задержали, поместили в местную часть, а затем отвезли в Новосибирскую область. «А вчера он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять, что нет у него красной печати», — рассказала она.

Сбежавших отправляли на СВО в обмен на прекращение уголовных дел

NGS сообщает, что на другой части видео, которое записывалось до бунта, военнослужащий с повязкой военной полиции требует у других людей в форме соблюдать субординацию и слушать его, а те в ответ на повышенных тонах перечисляют претензии, включая возвращение на СВО. Человек с повязкой им отвечает, что избежать этого не получится. Вскоре после этого солдаты и устроили погром.

По данным источника NGS, сбежавшие военные могли быть пьяны. Оружия при них не было. Все они контрактники и должны были уехать на СВО в обмен на прекращение уголовного преследования за дезертирство.

Самому младшему из сбежавших — 19 лет

Личности семи из сбежавших в Сибири военнослужащих были раскрыты. Самому младшему из них 19 лет, самому старшему — 44 года. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, еще один — в Томской области.

Все сбежавшие ранее уже уходили в самоволку. В эту воинскую часть были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее уже сбегали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сбежавшие в Сибири солдаты разгромили воинскую часть. Они сами снимали, как бьют окна и разбивают доску почета

      В Москве подешевел один тип жилья

      Изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за рекордные 881 миллион рублей

      Россияне устремились в мусульманские страны

      В российском регионе начали поиски контрактника-дезертира

      Россия и Индия модернизируют «Панцирь»

      Россиян предупредили об опасности капель для носа

      Курс биткоина установил исторический рекорд

      На Украине мобилизовали языкового инспектора-гея с депрессией

      В США захотели создать группу для сопротивления Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше