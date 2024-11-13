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22:35, 13 ноября 2024Россия

В российском городе пенсионерка числилась умершей из-за ошибки в ЗАГС

В Сочи пенсионерка девять лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Сочи пенсионерка более девяти лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС, сделанной ее дочерью. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Адлерского района.

В публикации уточняется, что случайно узнав о своей фиктивной смерти, женщина обратилась в прокуратуру. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что жительницу американского города Фейетвилл, штат Северная Каролина, ошибочно признали умершей и лишили страховки и льгот.

До этого стало известно, что жительница китайской провинции Сычуань внезапно узнала о том, что уже 15 лет числится умершей.

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