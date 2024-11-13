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00:05, 14 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский попросил помощи у Запада после удара по Киеву

Зеленский попросил помощи у западных союзников после удара по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у западных партнеров после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом политик написал в социальной сети X.

По его словам, «крайне важно», чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели необходимые средства для обороны. Глава Украины также выразил благодарность союзникам, которые оказывают помощь Киеву.

Ранее турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что действия США и Европы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», который состоит из пяти пунктов и предполагает, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. Он заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира», а конфликт можно будет завершить по нему «не позднее 2025 года».

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