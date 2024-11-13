Звезда сериала «Беспринципные» захотела похудеть с помощью аналога «Оземпика»

Актриса Кристина Бабушкина захотела похудеть с помощью аналога «Оземпика»

Российская актриса и звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина захотела похудеть с помощью аналога «Оземпика». Соответствующее интервью публикует «Леди Mail.Ru».

46-летняя звезда призналась, что в сложном рабочем графике не находит времени на занятия спортом. «Я, конечно, понимаю, что нужно стараться поддерживать себя в форме, но у меня такая занятость, что до спортзала дойти редко получается. Да и диеты с нашим графиком, когда ты весь день пашешь, а вечером у тебя спектакль, — штука непростая. Очень хочется после всего расслабиться и вкусно поесть», — высказалась она.

По этой причине, отметила артистка, она задумывается сбросить вес с помощью популярного лекарства для диабетиков, которое в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. «В последнее время, отовсюду слыша о том самом препарате для диабетиков, который подавляет аппетит и помогает худеть, все чаще задумываюсь, не прибегнуть ли к помощи его отечественного аналога. Но это пока так, только мысли», — уточнила Бабушкина.

В октябре популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете. 54-летняя звезда фильма «Поймай толстуху, если сможешь» пришла на шоу Live with Kelly and Mark Tuesday в костюме, состоящем из макси-юбки.