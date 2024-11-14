Дайвер заснял на видео очень недовольную рыбу с ежами в России

В Приморье дайвер заснял на видео очень недовольную рыбу с ежами и звездами

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, посчастливилось заснять на дне Японского моря зубатку недовольного вида. Запись публикует Telegram-канал Svodka25.

На видео показано, как дайвер постепенно снижается под водой и доходит до дна, там же он видит очень недовольную рыбу с морскими ежами и звездами поблизости. В это время она замерла и не двигается, поджав хвостовой плавник и лишь глядя на человека большими глазами. Затем в какой-то момент эта «нерадостная» рыба отталкивается от дна и скрывается от дайвера.

Зубатку считают малочисленной и очень редкой рыбой в водах Приморья. Ее максимальная длина составляет 112 сантиметров, окрас обычно темный и однотонный. У молоди иногда встречаются темные полосы вдоль тела. Такая рыба питается моллюсками, иглокожими и ракообразными, она же способна своими челюстями разгрызть очень толстые морские раковины.

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