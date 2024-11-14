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09:39, 14 ноября 2024Мир

Харрис разозлила демократов отказом прийти на самый популярный подкаст в США

FT: в Демпартии назвали ошибкой отказ Харрис прийти на подкаст Джо Рогана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Демократической партии США назвали ошибкой отказ действующего вице-президента США и проигравшего на выборах кандидата в президенты Камалы Харрис прийти на подкаст бывшего бойца и комментатора UFC Джо Рогана. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Была негативная реакция со стороны некоторых наших прогрессивных сотрудников, которые не хотели, чтобы она участвовала в этом», — объяснила отказ Харрис советник ее предвыборной кампании Дженнифер Палмиери.

Как отмечает FT, с учетом узнаваемости Рогана, которого можно считать «самым популярным подкастером» в стране, отказ от совместной передачи с ним, «по опасениям некоторых демократов, мог способствовать их поражению».

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Газета отмечает, что аналогичный подкаст Рогана с Трампом собрал почти 50 миллионов просмотров, в то время как интервью Харрис телеканалу Fox News — менее восьми миллионов.

Ранее американская телеведущая Опра Уинфри опровергла сообщения, что предвыборный штаб Харрис заплатил ей миллион долларов на поддержку.

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