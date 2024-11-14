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07:27, 14 ноября 2024Мир

Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций

Лавров сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» из-за западных санкций. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в ЮАР. Министр подчеркнул, что практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране. Аналогичная ситуация с ним была и в Бразилии.

Ранее Лавров заявил, что Запад сам разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций.

До этого глава МИД сообщил, что Россия призывает США принять участие в постконфликтном восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы страны.

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