Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций

Лавров сообщил о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» из-за западных санкций. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в ЮАР. Министр подчеркнул, что практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране. Аналогичная ситуация с ним была и в Бразилии.

Ранее Лавров заявил, что Запад сам разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций.

До этого глава МИД сообщил, что Россия призывает США принять участие в постконфликтном восстановлении Афганистана, снять санкции и вернуть присвоенные активы страны.