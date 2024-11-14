Медведев лишился шансов на выход в полуфинал итогового турнира ATP

Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход из группы на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче заключительного тура группового этапа Медведев уступил в первом сете Яннику Синнеру (3:6). Для выхода в полуфинал россиянину требовалось обыграть соперника со счетом 2:0 по сетам.

23-летний Синнер — первая ракетка мира. 28-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. Итоговый турнир проходит в итальянском Турине.

В 2023-м победителем итогового турнира стал серб Новак Джокович, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы. В финале соревнований он победил Синнера.