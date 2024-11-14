На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

Отставной генерал Вооруженных сил Украины, бывший заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос допустил увольнение главкома ВСУ Александра Сырского. Его слова приводит «Страна.ua».
Экс-военный указал, что депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая активно критикует главнокомандующего, используют для проверки настроений в украинском обществе.
«Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы», — сказал Кривонос. По его мнению, киевские власти используют депутата для того, чтобы вину за все свои неудачи свалить на ВСУ.
В конце октября Безуглая обвинила главнокомандующего в переводе авиатехников в пехоту. Она также отмечала, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. При этом парламентарий указала, что оставляют «буквально нескольких особенных».