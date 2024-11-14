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22:35, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

Экс-генерал ВСУ Кривонос допустил увольнение главкома Сырского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globalookpress.com

Отставной генерал Вооруженных сил Украины, бывший заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос допустил увольнение главкома ВСУ Александра Сырского. Его слова приводит «Страна.ua».

Экс-военный указал, что депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая активно критикует главнокомандующего, используют для проверки настроений в украинском обществе.

«Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы», — сказал Кривонос. По его мнению, киевские власти используют депутата для того, чтобы вину за все свои неудачи свалить на ВСУ.

В конце октября Безуглая обвинила главнокомандующего в переводе авиатехников в пехоту. Она также отмечала, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. При этом парламентарий указала, что оставляют «буквально нескольких особенных».

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