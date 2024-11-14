На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

Экс-генерал ВСУ Кривонос допустил увольнение главкома Сырского

Отставной генерал Вооруженных сил Украины, бывший заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос допустил увольнение главкома ВСУ Александра Сырского. Его слова приводит «Страна.ua».

Экс-военный указал, что депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая активно критикует главнокомандующего, используют для проверки настроений в украинском обществе.

«Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы», — сказал Кривонос. По его мнению, киевские власти используют депутата для того, чтобы вину за все свои неудачи свалить на ВСУ.

В конце октября Безуглая обвинила главнокомандующего в переводе авиатехников в пехоту. Она также отмечала, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. При этом парламентарий указала, что оставляют «буквально нескольких особенных».

