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11:33, 14 ноября 2024Экономика

Названа цена восстановления рухнувшего моста в Крыму

Аксенов: автомобильный мост в Крыму восстановят за 180 миллионов рублей
Мария Черкасова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На восстановление рухнувшего моста, проходящего через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово в Крыму, предварительно потратят около 180 миллионов рублей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Мост будет полностью восстановлен в 2025 году, добавил он. Разбор завалов на месте обрушения займет около суток.

Автомобильный мост обрушился в Джанкойском районе Крыма между селами Изумрудное и Маслово вечером в среду, 13 ноября. Пострадали два человека. Известно, что фура, из-за которой рухнул мост, перевозила морковь.

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