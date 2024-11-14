Оговорившийся в отчестве Черчесова журналист оценил ответ тренера

Журналисту, который оговорился в отчестве Черчесова, понравилась шутка тренера

Казахский журналист «Спорт-Контакт» Станислав Сарсеков оценил ответ главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после того, как Сарсеков оговорился, называя отчество специалиста. Его слова приводит Sport24.

«Я на такие вещи, в принципе, не обращаю внимания», — заявил Сарсеков. Ему понравилось, что Черчесов пошутил в ответ и отреагировал с чувством юмора.

13 ноября Сарсеков обратился к тренеру, назвав его Станиславом Салмановичем. «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я — Саламович. По-русски — Приветович», — ответил Черчесов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. С 2016 по 2021 год он был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.