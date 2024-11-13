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17:40, 13 ноября 2024Спорт

Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

Черчесов ответил журналисту на ошибку в его отчестве: по-русски — я Приветович
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов пошутил об ошибке в его отчестве, которую допустил журналист во время пресс-конференции. Его слова приводит Sportsdaily.

Один из журналистов обратился к тренеру, назвав его Станиславом Салмановичем. «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я — Саламович. По-русски — Приветович», — ответил Черчесов.

Ранее Черчесова раскритиковали за неуважение к Казахстану. На пресс-конференции после матча сборной в Лиге наций одетый в майку парижского ПСЖ журналист задал тренеру вопрос на казахском языке. В ответ Черчесов сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого Федерация футбола провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. С 2016 по 2021 год он был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

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