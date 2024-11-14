Памятник Ахмату Кадырову в Москве стал жертвой вандалов. Что с ним сделали?

В Москве в Южном Бутово неизвестные испортили памятник Ахмату Кадырову

Памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову в Москве вновь стал жертвой вандалов. В среду, 13 ноября, неизвестные изрисовали монумент в районе Южное Бутово краской. Однако коммунальщики вовремя заметили это и стерли надпись еще до того, как она успела высохнуть. Тем не менее, очевидцы сняли учиненный беспорядок на видео. Ролик распространился в сети.

По одной из версий, к произошедшему могут быть причастны люди, действовавшие по заданию мошенников с Украины, заявило издание Baza.

Фото: Устюжанин Артем / Shkulev Media Holding / ТАСС

Памятник Кадырову в Москве пытались осквернить в 2011 году

Монумент, посвященный экс-главе Чечни Ахмату Кадырову, в Москве пытались осквернить и ранее. Так, 13 лет назад, в декабре 2011 года, к памятнику в Южном Бутово неизвестные подбросили две свиные головы. Это сделали три человека. Они достали головы из пакета, положили их около основания памятника, а затем скрылись с места происшествия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Правоохранители сочли это действие серьезным оскорблением, так как в исламе, который исповедовал Ахмат Кадыров, свинья считается нечистым животным, и Коран запрещает употреблять ее мясо в пищу.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Как увековечили память об Ахмате Кадырове

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы. Первые памятники погибшему чеченскому лидеру были установлены в Ачхой-Мартане и Гудермесе. В 2005 году президент Российской академии художеств (РАХ), скульптор Зураб Церетели изготовил модель памятника бывшему президенту Чеченской республики Ахмату Кадырову. В том же году памятник работы Церетели установили в Грозном на пьедестале на площади имени Кадырова.

Именем Ахмата Кадырова названы мечети в Центарое и Грозном, аэропорт и музей в столице Чечни, учебные заведения, улицы, теплоход, футбольный клуб. В 2005 году столицу республики даже предлагали переименовать в Ахмат-кала. Однако, идея не нашла одобрения.

Нынешний глава республики, сын Ахмата Кадырова Рамзан в 2005 году заявил, что вынужден был согласиться на установление памятника отцу.

«Инициатива установления памятника Ахмаду Кадырову, погибшему 9 мая 2004 года в результате совершенного на грозненском стадионе "Динамо" теракта, принадлежит не мне», — заявил он.