Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 14 ноября 2024Россия

Памятник Ахмату Кадырову в Москве стал жертвой вандалов. Что с ним сделали?

В Москве в Южном Бутово неизвестные испортили памятник Ахмату Кадырову
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову в Москве вновь стал жертвой вандалов. В среду, 13 ноября, неизвестные изрисовали монумент в районе Южное Бутово краской. Однако коммунальщики вовремя заметили это и стерли надпись еще до того, как она успела высохнуть. Тем не менее, очевидцы сняли учиненный беспорядок на видео. Ролик распространился в сети.

По одной из версий, к произошедшему могут быть причастны люди, действовавшие по заданию мошенников с Украины, заявило издание Baza.

Фото: Устюжанин Артем / Shkulev Media Holding / ТАСС

Памятник Кадырову в Москве пытались осквернить в 2011 году

Монумент, посвященный экс-главе Чечни Ахмату Кадырову, в Москве пытались осквернить и ранее. Так, 13 лет назад, в декабре 2011 года, к памятнику в Южном Бутово неизвестные подбросили две свиные головы. Это сделали три человека. Они достали головы из пакета, положили их около основания памятника, а затем скрылись с места происшествия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Правоохранители сочли это действие серьезным оскорблением, так как в исламе, который исповедовал Ахмат Кадыров, свинья считается нечистым животным, и Коран запрещает употреблять ее мясо в пищу.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Как увековечили память об Ахмате Кадырове

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы. Первые памятники погибшему чеченскому лидеру были установлены в Ачхой-Мартане и Гудермесе. В 2005 году президент Российской академии художеств (РАХ), скульптор Зураб Церетели изготовил модель памятника бывшему президенту Чеченской республики Ахмату Кадырову. В том же году памятник работы Церетели установили в Грозном на пьедестале на площади имени Кадырова.

Материалы по теме:
Имя любимое мое Как улицы, площади и сухогрузы называли в честь Кадырова
Имя любимое моеКак улицы, площади и сухогрузы называли в честь Кадырова
31 мая 2016
Грозный шик Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Грозный шикСкамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
11 октября 2018
«У него были коварные враги» 20 лет назад взорвали Ахмата Кадырова. Кто стоял за терактом на стадионе в Грозном?
«У него были коварные враги»20 лет назад взорвали Ахмата Кадырова. Кто стоял за терактом на стадионе в Грозном?
8 мая 2024

Именем Ахмата Кадырова названы мечети в Центарое и Грозном, аэропорт и музей в столице Чечни, учебные заведения, улицы, теплоход, футбольный клуб. В 2005 году столицу республики даже предлагали переименовать в Ахмат-кала. Однако, идея не нашла одобрения.

Нынешний глава республики, сын Ахмата Кадырова Рамзан в 2005 году заявил, что вынужден был согласиться на установление памятника отцу.

«Инициатива установления памятника Ахмаду Кадырову, погибшему 9 мая 2004 года в результате совершенного на грозненском стадионе "Динамо" теракта, принадлежит не мне», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Диетолог назвала секрет стройности Людмилы Гурченко

      Семья неожиданно обнаружила в своем саду бункер времен Второй мировой войны

      Динамику цен на съемное жилье в России спрогнозировали

      Россиянка описала поездку в Грузию фразой «местным очень не нравится русский язык»

      Стало известно о планах США ввести новые санкции против России

      Памятник Ахмату Кадырову в Москве стал жертвой вандалов. Что с ним сделали?

      Россиянам отсоветовали вкладываться в криптовалюту

      Раскрыт секрет моложавой внешности 57-летней Николь Кидман

      Симоньян сравнила Трампа с Жириновским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше